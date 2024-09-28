Galatasaray - PAOK maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan Yunan yakalandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, ilk maçta Yunanistan ekibi PAOK'la karşı karşıya geldi.Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.Ancak saha içinden çok Yunan taraftarlar ve PAOK'un hadsiz paylaşımları gündem oldu.Onlara bir yenisi daha eklendi.Galatasaray'ın kazandığı maçta PAOK taraftarlarının bulunduğu misafir seyirci tribününe terör örgütü PKK'nın paçavrasını sokmaya çalışan ve paçavrayı tribünde açmayı hedefleyen Yunanistan uyruklu Kostantinos Tsımopoles (28) isimli PAOK taraftarı da İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.El çantasında da 1.21 gram Kokain maddesi bulunan ve üzerindeli tişörtte "Peaceful Hooligon" (Huzurlu Holigan) yazan Kostantinos Tsımopoles'in gözaltı fotoğrafı, üzerinde bulunan ve el konulan bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK paçavrasının üzerine basılı halde, Türk Bayrağı'nın ve Emniyet Teşkilatı'nın logosunun önünde çekildi.Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki PAOK taraftarı da statta gözaltına alındı. Toplamda gözaltına alınan PAOK taraftarının sayısının sekiz olduğu öğrenildi.