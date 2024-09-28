Bursa'da korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan palet fabrikası alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm paletleri sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.
Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.
Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.