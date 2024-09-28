Apple'dan kalp hastalarını sevindirecek haber! AirPods ile mümkün olacak

Daha önce AirPods modelleri için işitme cihazı olarak kullanılabilme planlarıyla gündeme gelen Apple, bu kez sağlık odaklı başka bir inovasyonla karşımıza çıkıyor. Şirketin aldığı yeni patent, AirPods cihazlarının yalnızca kalp atışlarını izlemekle kalmayıp aynı zamanda olası kalp hastalıklarını tespit edebileceğini gösteriyor.Apple'ın aldığı patent, kulak kanalına yönlendirilen mikrofonlar sayesinde kalp hastalıklarını tanımlayabilecek bir teknolojiye işaret ediyor. Bu mikrofonların yayımladığı sinyaller, bir filtre ile işlendikten sonra algoritmalar tarafından analiz edilecek. Böylece bradikardi (düşük kalp hızı) ve taşikardi (yüksek kalp hızı) gibi anormal kalp aktiviteleri tespit edilebilecek.Patentin sunduğu teknoloji, kalp sağlığına yönelik çok daha karmaşık tespitler de yapabilme potansiyeline sahip. Bu gelişme, gelecekte AirPods kullanıcılarının sağlık durumlarını sadece kulaklıklarını takarak takip edebilmesine olanak tanıyacak.Bu heyecan verici sağlık yeniliğinin, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen AirPods Pro3 ve Powerbeats Pro modellerinde kullanılabileceği iddia edildi.