Sözcü'den nefret dolu skandal manşet: Orduevlerine çarşaflı kişiler giremezmiş! Kahraman Mehmetçiğin annesini bile hedef aldılar

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi halkın sinir uçlarına dokunacak bir manşete imza atarak, provokasyona girişti. Saygı Öztürk'ün 'Orduevlerinde bir şeyler değişti' başlıklı yazısında 'Lüleburgaz Orduevi'ne sarıklı-cübbeli kişinin girmesinin ardından bu kez İstanbul'daki orduevinde kara çarşaflı kadın görüntülendi' gibi skandal ifadeler yer aldı.28 Şubat zihniyetini hatırlatan manşet ile orduevlerine sarıklı, cübbeli ve çarşaflı kişilerin giremeyeceği mesajı açık açık verildi.Kahraman Mehmetçiğin annesi olan çarşaflı kadını hedef alan Saygı Öztürk, 'İstanbul Harbiye Subay Orduevi'ne sadece gözleri açık bir biçimde kara çarşafla girildiğini söyleseler buna inanmazsınız' gibi akılalmaz sözler kullandı.Skandallarla dolu yazıdaki diğer satırbaşları ise şu şekilde:'İRAN MI SUUDİ ARABİSTAN MI?''Fotoğrafta Harbiye Subay Orduevi amblemi olmasa, 'Acaba burası İran mı, Suudi Arabistan mı?' diye de merak edenlerimiz olacaktır. Fotoğrafın çekildiği yer ne İran, ne Suudi Arabistan. Fotoğraf geçen cumartesi günü Harbiye Subay Orduevi'nde çekildi. Bu fotoğraf için de hiçbir yetkili çıkıp 'Harbiye Orduevinde çarşaflı bir kadın girmedi. Böyle bir olay olmadı' diyemez.Sözcü Gazetesi'nin internet servisinde haberi servis ediş şekliBiz kimsenin giyiminde-kuşamında değiliz. Ama orduevi gibi kuralları belli olan yerlere yönetmeliğinde de öngörüldüğü gibi kara çarşaflı, cübbeli, sarıklı kişiler alınmıyor. Biz hep böyle biliyoruz. Yapılanları öğrendikçe yasakları kaldırmak için bu adımların planlı olarak atıldığı akla geliyor. Yani, askerler de bu duruma yavaş yavaş alıştırılıyor.'HİÇ AKLA GELMEZDİ...'İstanbul Harbiye Subay Orduevi'ne kara çarşaflı bir kadının girebileceği hiç akla gelmezdi. Bu fotoğraf Harbiye Orduevinde çekildi. Bu girişe izin verildiğinde orduevi müdürünün orada olmadığını öğrendim.'ORDUEVLERİNDE NEREDEN NEREYE GELİNDİ...'Milli Savunma Bakanlığı'nın bir yetkilisine sordum. Kısa bir araştırmadan sonra, gelen kadının bir Mehmetçiğin annesi olduğu için orduevine alındığını öğrendiğini söyledi. Kapıda görevli personelin 'Mehmetçik annesi'ni, şehit annesini, kıyafeti nasıl olursa olsun geri çevirmesinin de çok zor olduğunu tahmin ediyorum. Ama eğer bir uygulama varsa bunun herkes için geçerli olduğunu da belirtelim. Amacımız kimseyi yargılamak, sorgulamak değil. Madem bir kural konulmuş, yönetmelik çıkarılmış, bunun gerekleri yerine getirilmeli. Keşke olay bununla kalsa. Bir başka orduevinde yaşanan olayı da başka gün anlatacağım.Orduevlerinde de nereden nereye gelindiği ancak bu fotoğraflarla anlatılabilir...