Rekor seviyeye ulaştı! TÜİK Eylül verilerini açıkladı: Ekonomik güven endeksi...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi 95 değerini aldı. Böylelikle ekonomik güven üç ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, Eylül 2024 verilerini yayımladı.
Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 93,1 iken, Eylül ayında yüzde 2,0 oranında artarak 95,0 değerini aldı.
Öte yandan, bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.