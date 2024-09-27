İsrail, ABD'den 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacak

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.Filistin halkının yaşam mücadelesi verdiği bölgede, İsrail ordusunun düzenlediği operasyonlar tepki topluyor.Özellikle insani yardım koridorlarının kapatılması, İsrail'in şiddetli katliamlarına zemin hazırlıyor.ABD tarafından katliam şebekesine askeri yardımlar da sürüyor.İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere ülkenin devam eden askeri çabalarını desteklemek üzere ABD tarafından 8,7 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlandığı duyuruldu.Açıklamada, "Paket, temel savaş tedariki için 3,5 milyar dolar ve Demir Kubbe, David's Sling ve gelişmiş bir lazer sistemi de dahil olmak üzere hava savunma sistemleri için 5.2 milyar dolar içeriyor.” denildi.Anlaşmanın Washington'da İsrailli ve ABD'li yetkililer arasında yapılan bir dizi üst düzey toplantının ardından tamamlandığını belirtilen açıklamada, kritik satın almalar için yaklaşık 3,5 milyar doların halihazırda alınmış olduğu aktarılarak, ilave 5.2 milyar doların İsrail'in hava savunma sistemlerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.Açıklamada, “Bu önemli yatırım, Demir Kubbe ve David's Sling gibi kritik sistemleri önemli ölçüde güçlendirecek ve şu anda geliştirme aşamasında olan gelişmiş bir yüksek güçlü lazer savunma sisteminin sürekli geliştirilmesini destekleyecektir.” denildi.Askeri yardım paketine dair açıklama, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın New York'taki BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'i soykırımla ve Washington'ı İsrail'i “binlerce masum sivili, çocuğu ve kadını öldürmek için kullandığı ölümcül silahları” sağlamakla suçladığı sırada geldi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli öldü, 96 bin 6 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.