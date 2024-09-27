FETÖ şüphelisi eski Sayıştay Başdenetçisi Edirne'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelisi eski Sayıştay Başdenetçisi F.K.'nin Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit etmesi sonrası operasyon başlattı.FETÖ şüphelisi, ekiplerce Edirne'de yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Ayrıca, güvenlik güçleri merkezdeki askeri yasak bölgede de operasyon düzenledi.Yunanistan’a kaçmak isteyen ve ‘Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olma’ suçundan arandığı belirlenen Y.A., operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.Y.A., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.