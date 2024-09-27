Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma sonrası net mesaj! Dünya 5'ten büyüktür: Miçotakis ile görüşme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler konusunda, "Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi hesapları yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:(BM) Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. 5 daimi üye dünyayı idare eden ülke konumunda. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi hesapları yokMİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞMEÖnümüzdeki yılın başında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını yapacağız. Büyükelçi konumunda Çağatay bey görüşmeleri sürdürüyor. Bir araya gelme durumumuz olacak, o zaman bu konuyu masaya yatıracağız.Ağırlıklı olarak gerek Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı ve Ege'de yaşanan bazı sıkıntıları konuştuk. Sayın Başbakan bu sorunu çözeceğini bizlere ifade etti.PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞMEPaşinyan ile olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı. Paşinyan'ın olumlu yaklaşım içinde olduğunu gördüm. Azerbaycan'ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum.