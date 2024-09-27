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Beyaz Gazete
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Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Ekleme: 27.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nu kabul etti
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bakan Yaşar Güler, personelimizin Deniz Kuvvetleri Günü’nü tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Kabulde Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı" denildi.

Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nu kabul etti