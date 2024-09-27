2 yıl önce ortaya çıktı! Her geçen gün büyüyerek korkutuyor

Akçaşehir Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, belde merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan elma bahçesinde oluşan obruğun her geçen gün büyüdüğünü söyledi.Beldelerinin Konya'nın Karapınar ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede olduğunu belirten Yeşildaş, Karapınar'daki obruk oluşumunun artık Karaman sınırlarına da sıçradığını aktardı.Bölgede obruk oluşumlarının arttığını belirten Yeşildaş, yöre halkının tedirgin olduğunu belirterek, 'Obruğun oluştuğu 2022'den bu yana bölgemizde obruk sayıları çoğaldı. Obruk oluşumu bizleri de korkutuyor.Tarlalara mahsul almaya gelen biçerdöver ve kamyon şoförleri bile ne zaman çökecek korkusu yaşıyor. Bölgede çiftçiler de, yaşayanlar da tedirgin. Buraya 5 kilometre mesafedeki Ambar köyü yakınlarında da büyük obruklar oluşmaya başladı' dedi.Yörede yaşanan korku nedeniyle asılsız haberlerin çıkmaya başladığını vurgulayan Yeşildaş, 'Dün akşam beni arayıp obruğa traktör düşmüş dediler. Ne olur ne olmaz diye görevli arkadaşları aradım. Gece gelip baktıklarında kimsenin düşmediğini görüp, sevindirici haberi aldık' şeklinde konuştu.Obruk çevresinde incelemelerde bulunan Yeşildaş, yetkililerden önlem alınmasını istedi. 2 yıl önce çevresi 100, derinliği ise 20 metre olan obruğun aradan geçen sürede çevresi 200, derinliği de 50 metreye ulaştı. Oluşan obruk nedeniyle terk edilen bahçedeki elma ağaçlarının kuruduğu görüldü.