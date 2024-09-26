Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! İBB yine seyrediyor: Boğaz’a bir kaçak daha

İBB yönetimi İstanbul'un yapı yasağı olan bölgeleri adeta kaçak yapılaşmaya açtı.Vaniköy'deki kaçak villa skandalının ardından Sarıyer Büyükdere'de de 2 katlı kaçak bir villa yapıldığı ortaya çıktı.Sarıyer'de Boğaziçi İmar Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde olan Büyükdere Mahallesi 5. parselde yapılaşma yasağı olmasına rağmen bir kaçak yapı daha yükseliyor.Sarıyer Büyükdere Mahallesi Çubukçu Sokak'ta kaçak villa yapıldığı ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre; Gelen ihbarlar üzerine bölgede yapılan incelemeler sonucu, 2 katlı villa tipi inşaatın hızla ilerlediğini tespit etti.Yapılan araştırmalarda, söz konusu alanın Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi sınırları içerisinde kaldığı, yapı izninin olmadığı belirlendi.Kaçağın tente ile kamufle edilmek istendiği görüldü. İnşaat alanında herhangi bir bilgilendirme tabelası ve ruhsata da rastlanmadı.Öte yandan, villanın olduğu alanda daha önce bir gecekondu olduğu, bu gecekondunun fikri isimli mahalleli tarafından Musevi bir iş adamına 70 bin dolara satıldığı ortaya çıktı.Arsayı satın alan iş adamının, bir süre önce gecekonduyu yıktırıp yerine iki katlı villa yaptırmaya başladığı öğrenildi.Villa ile şu anda iş adamı Albert Franco'nun oğlu Jerry Franco'nun ilgilendiği belirtildi.Kaçak yapı, dışarıdan görünmemesi üzerine havadan dron yardımıyla fotoğraflandı.Oldukça geniş bir alanda kalan ve 2 katlı olduğu görülen villanın çevresinin örtüldüğü ve birtakım inşaat faaliyetlerinin yapıldığı görüldü.İstanbul'da boğaza nazır kaçak yapılar ortaya çıkmaya devam ederken sayıları ise gizemini koruyor.İstanbul Vaniköy'de Rus milyardere ait kaçak yapının geçtiğimiz yıl başlayan çalışmalarının uzun süre yeşil renkteki tentelerle gizlendiği ortaya çıkmıştı.Kaçak dikkat çekmemesi için çevresini tenteyle kapatan Rus milyarderin tente kaldırıldığında kaçak inşaatı ayyuka çıkmış daha sonra İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından yıkılmıştı.