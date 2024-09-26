Hatay küllerinden yeniden doğuyor! Bakan Kurum'dan flaş deprem konutları açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Gülderen Mahallesi Toplu Konutları incelemesi sonrası basın açıklaması yaptı.Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:"2025 yılı bitmeden evine girmeyen vatandaşımız kalmayacak. 11 ilimiz ayağa kalkana kadar bölgeden ayrılmayacağız""Şu an konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaştı. Yılsonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonuna geldiğimizde de 452 bin konut ve iş yerimizi 11 ilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.""Motivasyonumuz depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına 1 saat 1 dakika bile önce olsa teslim etmek ve bu anlayışla çalışmak.""Biz buradaki demografik yapıyı koruyacağız, ilk gündeki o birliği beraberliği kardeşliği işin sonuna kadar burada en son depremzede kardeşimizin yüzü gülene kadar devam ettireceğiz."