Çanakkale'de 7,5 yıl hapisle aranan FETÖ'nün ilçe imamı yakalanıp, tutuklandı
Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.D. yakalandı. Örgütün sözde Çorum’un Osmancık ilçesi imamı olduğu belirtilen şüpheli, tutuklandı.
FETÖ terör örgütüyle mücadele son sürat devam ediyor...
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi.
İLÇE İMAMI
Operasyonda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde ‘Çorum’un Osmancık ilçe imamı’ A.D.D. yakalandı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.