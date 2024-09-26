Avrupa’da şok dalgası yaratan saldırı: Birçok istasyon hedef alındı

İngiltere'de, dün akşam saatlerinde 19 tren istasyonu siber saldırıya maruz kaldı. İstasyonlarda Wi-Fi ağına bağlanan yolcular, Avrupa'daki terör saldırılarına ilişkin bir mesaj aldıklarını bildirdiler. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.İstasyonları işleten demiryolu şirketi Network Rail, saldırıdan etkilenen bölgeler arasında London Euston, Manchester Piccadilly, Liverpool Lime Street, Birmingham New Street ve Glasgow Central'ın da bulunduğunu aktardı.Sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcıların iddiasına göre, saldırının ardından açılan Wi-Fi açılış sayfasında 'Seni seviyoruz Avrupa' yazıyordu ve terör saldırılarına ilişkin bilgiler yer alıyordu.Network Rail sözcüsü MailOnline'a, 'Şu anda Network Rail'in işlettiği istasyonlarda halka açık Wi-Fi ağını etkileyen bir siber güvenlik olayıyla karşı karşıyayız. İnternet hizmeti üçüncü bir taraf aracılığıyla sağlanmakta olup, soruşturma süresince askıya alınmıştır,' sözlerini aktardı.Network Rail, 20 tren istasyonu işlettiklerini ve saldırıdan etkilenmeyen tek istasyonunun London St Pancras olduğunu ifade etti.Britanya Ulaştırma Polisi sözcüsü, '25 Eylül günü saat 17.03 civarında bize bildirilen, Network Rail Wi-Fi ağlarını etkileyen bir siber saldırıdan haberdarız. Olayı araştırmak için Network Rail ile birlikte çalışıyoruz,' açıklamasında bulundu.Etkilenen istasyonlardaki Wi-Fi, Telent adlı üçüncü taraf bir sağlayıcı tarafından kontrol ediliyordu. Telent, BBC'ye yaptığı açıklamada, güvenlik olayından haberdar olduklarını ve Network Rail ve diğer paydaşlarla birlikte konuyu araştırdıklarını bildirdi.Britanya Ulaştırma Polisi olayla ilgili olarak devam eden bir soruşturma olduğunu, bu nedenle bu aşamada daha fazla yorum yapılmasının uygun olmayacağı ifadelerini kullandı.Bristol Temple Meads, Edinburgh Waverley, Leeds, Guildford ve Reading istasyonlarında da bu sabah Wi-Fi bağlantısı kesikti.İstasyonlara gerçekleştirilen saldırı, 1 Eylül'de Londra Ulaşım Kurumu'ndaki bazı müşterilerin verilerine erişilen ayrı bir siber güvenlik olayının ardından yaşandı.Walsall'da 17 yaşında bir çocuk, siber saldırıyla ilgili olarak 'Bilgisayarın Kötüye Kullanımı Yasası'nı' ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.Londra Ulaşım Kurumu, Ulusal Suç Teşkilatı ile birlikte olayı araştırdıklarını ve bazı müşteri isimlerinin ve iletişim bilgilerinin tehlikede olabileceğinden bahsetti.Siber saldırıda ayrıca banka hesap bilgileri de dahil olmak üzere bazı kart verilerine erişilmiş olabileceği öne sürüldü.Londra Ulaşım Kurumu, bunların yaklaşık 5.000 müşteriye ait banka hesap numaraları ve şube kodlarını içerdiğini bildirdi.