ABD basını, Türkiye'nin tank sayısını gündemine aldı

ABD'nin saygın yayın organlarından The National Interest, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemelerini dikkatle izlemeye devam ediyor.Son olarak 'Altay' tankını değerlendirerek "Sınıfının en iyilerinden" ifadesini kullanan medya kuruluşu, şimdi de Türkiye'deki tank sayısını mercek altına aldı.The National Interest, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da Osmanlı dönemi etkisini yeniden canlandırma arzusunda olduğunu belirtti.Bu hedef doğrultusunda Türkiye'nin, ordusuna önemli yatırımlar yaparak, ABD ve Almanya ile yaşanan gerilimlerin ardından yerli savunma sanayisini güçlendirdiği vurgulandı.The National Interest, "Türkiye'nin Neden Bu Kadar Çok Tankı Var?" başlıklı yazısında "Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimindeki önemli jeopolitik hedeflerini yansıtan, yaklaşık 700 modern tank ve 1.500 adet eski, geliştirilmiş tanktan oluşan geniş bir tank filosuna sahiptir." ifadelerine yer verdi.Türkiye'nin; Yunanistan, İngiltere ve Fransa'nın toplamından daha fazla tanka sahip olduğu belirtilen haberde, Türk ordusunda yaklaşık 330 Leopard 2, 350 Leopard 1, 160 M60 Sabra, 650 M60 Patton ve 750 M48 Patton bulunduğu belirtildi.ABD'nin Yunanistan ile Türkiye'ye dengeli savunma sanayi satışı yapıldığına ve Türkiye'nin yaşananların ardından yerli savunma sanayine kenetlendiğine dikkat çekilirken, "Tank alanında, Türk ordusu Altay ana muharebe tankına büyük yatırımlar yapıyor." denildi.Türkiye'nin tank sayılarını incelemeye alan The National Interest, daha önce yaptığı haberlerde ise Türkiye'nin yerli üretim tankı Altay'ı incelemeye alarak övgüler dizmişti.Altay için “Sınıfının en iyilerinden” denen haberde, “Türkiye, Altay Ana Muharebe Tankı ile büyük bir tank gücü olacak. Türkiye'de ana savaş tankı sınıfında tüm dünyada en iyilerden birisi olarak kabul edilen Altay tankının seri üretimi için imzalar atıldı. İmzanın tahmin edilen süreden bir yıl önce atılması ise savunma dünyasını şaşırttı.” ifadelerine yer verilmişti.