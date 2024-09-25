Zehir tacirlerine geçit yok! Ankara'da narkotik operasyonu: 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Öte yandan olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Çamlıdere İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, Çamlıdere ilçesi Çukurören Hatipler Mahallesi'nde yaşayan M.S. ve M.S. isimli şüphelilerin evinde arama yapıldı.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Yapılan aramada, 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Öte yandan olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.