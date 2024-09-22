Antalya sokaklarındaki 'Venüs' heykelleri dikkat çekiyor

Bu yıl 61'inci kez sanatseverler ile buluşacak olan Altın Portakal Film Festivali'ne sayılı günler kala kentin cadde ve sokaklarına altın rengindeki 'Venüs' heykelleri yerleştirildi.

CHP, heykel dikme hevesinden vazgeçmiyor...Heykel hizmeti veren ve kazandığı bölgelerde sokaklara heykeller diken CHP ile bu durum artık özdeşleşmiş iki kavram haline geldi.Bu kez CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni bir heykel organizasyonuna imza attı.Altın Portakal Film Festivali'ne sayılı günler kalırken belediye, "Venüs" heykellerini Antalya'da sokaklara yerleştirmeye başladı.Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından depodan çıkarılan heykellerin boyaları yapılarak, hasarlı yerleri onarıldı.Heykellerin son hali vatandaşların ilgisini çekerken, kentin hemen hemen her bölgesinde heykeller görülmeye başlandı.Kentin farklı noktalarındaki cadde ve kavşaklar, bakımı tamamlanan 64 heykel ile süslendi.