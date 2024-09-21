CHP'li belediyeden görme engelli kadına zulüm: Önce mobbing yaptı sonra işten attı

Trabzon'da yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Ortahisar Belediyesinde 3 yıldır büro memuru olarak çalışan 40 yaşındaki yüzde 60 görme engelli ,evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Kurtop (40), AK Parti döneminde işe girdiği için CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından önce mobbinge uğradığını söyledi.5 kez çalıştığı yer değiştirilen ve son olarak belediye şirketi Orbel'de çalışan Kurtop, iş kanunun 25. maddesi kapsamında 'İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih' maddesi olan 25. Madde gereği tazminatsız olarak işten çıkarıldı.Sabah'ın haberine göre; Açıklamalarda bulunan Sevilay Kurtop, 'Ben yüzde 60 görme engelliyim ve bir gözüm protezli. Buna rağmen 2 ay önce belediye tarafından mobbinge uğradım ve sürekli yerim değiştirildi. En sonunda da mobbig yaparak pes ettiremediler, istediklerini yaparak mazeret üretip ,tazminatsız işten çıkışım verildi. Bana bu zamana kadar hem zulüm yaptılar hem de ekmeğimden etiler. Belediye yetkilileri hakkında dava açtım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım' dediTrabzon'da yaşayan yüzde 60 görme engelli, evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Kurtop (49) 3 yıldır Ortahisar Belediyesinde çalışıyordu. Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Ortahisar Belediyesi bazı personeline mobbing ve baskı düzenlediği ortaya çıktı. Bunlardan birisi de yüzde 60 görme engelli olan Sevilay Kurtop oldu. Belediye yetkilileri tarafından 2 ay önce mobbing yapılarak 5 kez çalıştığı yeri değiştirilen Sevilay Kurtop'u,3 eylül 2024 tarihinde iş akdine son verildiği ihtarname gönderilerek tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Sebep olarak ta ' Orbel şirketinden iş kanunun 25. maddesi kapsamında 'İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih' maddesi olan 25. Madde gereği, işe gitmemezlik yaptığı belirtildi. Yaklaşık 2 haftadır işsiz olarak evinde bulunan Kurtop, yaşadıklarını anlattı.3 yıl önce Ortahisar Belediyesinde engelliler kadrosunda işe başladığı söyleyen Sevilay Kurtop, 'İmam Hatipler Derneği'nde büro işçisi olarak görevlendirildim . Orada dernek faaliyetleri ve kayıt işlerini yürütüyordum. Yerel seçimden sonra Sosyal hizmetler müdürlüğünden telefonla aranarak Hisar ayda yine büro işçisi olarak görevlendirildim. Daha sonra başka bir yerde görevlendirildim. Ardından 1.5 ay sonra bana gelen tebliğ yazısında Orkent şirketinde görevlendirildim. Orkent müdürünün yanına gittim. Ona neden sürekli yerim değiştirildiğini sorduğumda beni seyir terasta görevlendireceğini söyledi. Ben de engel durumundan ötürü orada bilet kesemeyeceğimi, para alıp verirken herhangi bir hata yapabileceğimi beyan ettim. Kendisi de beni Hasan Paşa asker hamamı Müzesi'nde görevlendirdi. Burada çalışırken 5 gün sonra telefon ile aranarak tanımadığım bir kişi tarafından kent lokantasında görevlendirildim. Ben de kendisine, böyle bir tebliğ yazısını almadan görev yerimi terk edemeyeceğimi söyledim . Daha sonra Hasan Paşa Asker hamam müzesinde çalışmaya devam ettim. Benden pasta servisi yapmamI, tuvaletleri temizlememİ ve bahçeyi süpürme gibi işleri yapmam istendi . Yetkililerde oraya gelip bana 'neden oturuyorsun temizlik yapsana buraların tozunu al gibi ithamlarda bulunmak suretiyle bana yine mobbing yapmaya devam ettiler.. Bende daha fazla dayanamayarak 20 gün yıllık iznime ayrıldım. Psikolojik olarak çökmeye başladım. İzin bitiminden sonra rahatsızlığımdan dolayı 10 gün rapor aldım. Rapor bittikten sonra müzede işime döndüm. Sosyal İşler müdürü beni yanına çağırarak dershanede görevlendirildiğimi , orada temizlik işleri yapacağımı söyledi. Yaptıkları mobbing yetmezmiş gibi 3 Eylül tarihinde işveren tarafından 'yaşadıklarım basında yer aldığı için gerekçe gösterilerek savunmam istendi. Ardından ' İşveren tarafından mazeretsiz işe gitmemem gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldım. İşsizlik parası da alamıyorum. Sözün özü sebepsiz yere sırf onların dediği her şeye evet demediğim için tek başıma çaresiz kalakaldım'CHP'li Ortahisar Belediyesi tarafından tazminatsız olarak işten atıldıktan sonra hakkında dava açtığını belirten Sevilay Kurtop,'3 eylülde bana bir ihtarname gönderildi. İhtarnamede 'Belirsiz süreli işçi statüsünde Ortahisar Belediye Başkanlığı ,Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde çalışmakta iken kurum ve belediye başkanlığı makamı ile basında yaptığınız açıklamalar yanında mazeretsiz işe gitmediğinizden dolayı hakkınızda tutulan tutanaklar sonucunda şirketimiz disiplin kurulu 3 eylül 2024 tarihinde toplanarak disiplin ceza cetvelinin 57.maddesi gereği iş akdiniz 3 eylül 2024 tarihi itibariyle bildirimsiz ve tazminatsız fesih edilmiştir' diye gönderildi. Bende bunun üzerine avukatım Rukiye hanım ile görüştüm. Durumu anlattım. Belediye yetkilileri bana bu zamana kadar hem zulüm yaptılar hem de sonunda ekmeğimden etiler.Hani seçim zamanı kimseyi işten çıkarmayacağız ,kimsenin ekmeğiyle oynamayız diyorlardı. Bunların sözü de yalan özü de. Yine her zamanki gibi zulüm ve sonrasında işten attılar. Ortahisar Belediyesi hakkında dava açtım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım 'dedi