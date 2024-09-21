Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 391’e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 391’e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760’a yükseldi.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 351 gündür devam ediyor.
SON 72 SAATTE 119 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 72 saatte düzenlenen 12 saldırıda 119 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 209 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
41 BİN 391'E YÜKSELDİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 391'e, yaralıların sayısının ise 95 bin 760'a yükseldiği kaydedildi.