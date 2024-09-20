Türkiye gaza bastı! Rekor seviyeye ulaşıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2024 yılının ilk 8 ayında ihracatta yükseliş trendini sürdürdü ve birçok ülke grubuna yönelik ihracatını artırarak rekor seviyelere ulaştı. Bakanlık, ihracatın önemli coğrafi bölgelere göre analiz edildiğini ve bu dönemde büyük artışlar yaşandığını duyurdu.Bakanlığın verilerine göre, Ocak-Ağustos 2024 döneminde Türkiye'nin Avrupa ülkelerine yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış göstererek 97,2 milyar dolara ulaştı. Asya ülkelerine yapılan ihracat ise yüzde 10,8'lik bir artışla 13,5 milyar dolara yükseldi. Ayrıca, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 3,6'lık bir artış kaydedildi ve toplamda 27,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.Kuzey Amerika ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 8,3'lük artışla 11,7 milyar dolara ulaşan Türkiye, Güney Amerika'ya yönelik ihracatını ise yüzde 18,1 oranında artırarak 2 milyar dolara çıkardı. Afrika kıtasına yapılan ihracatta da yüzde 3,6'lık bir artış yaşandı ve toplam ihracat değeri 13,8 milyar dolar olarak kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında, Ocak-Ağustos 2024 döneminde Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunan ülkelere yönelik ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 14,1 artarak 25,1 milyar dolara ulaştığı vurgulandı. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine yapılan ihracatta ise yüzde 29,2'lik etkileyici bir artışla 9,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine yönelik ihracatta da yüzde 11,8 artışla 7 milyar dolar düzeyine ulaşan Türkiye, böylece tüm bu ülke gruplarına ihracatını rekor seviyede gerçekleştirdi.Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin marka bilinirliğini artırmak ve ihracat yapılan pazarları çeşitlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Bakanlık, Türkiye'nin mevcut pazarlardaki gücünü pekiştirmek ve yeni pazarlarla iş birliği geliştirmek için ihracatçılara yönelik çeşitli uygulamaları hayata geçirmeyi sürdürecek.Ayrıca, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda, dost ve komşu ülkeler başta olmak üzere, çevre ve uzak ülkelerle ihracatın artırılması için ikili ve çok taraflı diyalogların güçlendirileceği ve bu kapsamda yoğun çalışmaların devam edeceği belirtildi.