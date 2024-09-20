İsrail tüm gece Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail Gazze'deki katliamını tüm Orta Doğu'ya yayıyor.Gazze'deki 40 binden fazla sivil katliamının kanı eline bulaşan İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde çağrı cihazı ve telsizleri eşzamanlı patlatarak Hizbullah'ı hedef alarak saldırısıyla yine siviller etkilendi.Tüm dünyanın konuştuğu bu terör saldırısından sonra savaşta resmen olmasa da Lübnan cephesi açılmış oldu.Bombalı saldırıların yankısı sürerken dün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın beklenen konuşmasından dakikalar önce Lübnan'da İsrail bombardımanı başladı.Aynı dakikalarda İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ülkenin kuzey bölgesine (Lübnan sınırı) ilişkin savaş planını onayladığı açıklandı.Akşam saatlerinde başlayan bomba yağmuru tüm gece sürdü.Lübnan'nın çeşitli noktalarında çok sayıda Hizbullah hedefi bombalandı.İsrail ordusu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.Açıklamada, hava saldırılarında, 100 noktada İsrail'e fırlatmaya hazır bin roket başlığının vurularak imha edildiği aktarıldı.Ordunun, Hizbullah'ın yeteneklerini ve askeri altyapısını hedef almaya devam ettiği ifade edildi.