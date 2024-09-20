ASELSAN'dan dev anlaşma: 44,4 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzalandı

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin kara ve deniz platformlarına yönelik savunma sistemlerinin satışını kapsayan önemli bir ihracat anlaşması yaptığı belirtildi. ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemleri, radar sistemleri, ataletsel navigasyon cihazları, dost-düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitleri gibi ileri teknolojiye sahip savunma ekipmanlarının satışını içeren bu anlaşmalarla bölgedeki varlığını daha da güçlendirdi.KAP'a yapılan açıklamada"ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle kara platformları için uzaktan komutalı silah sistemi ve deniz platformları için uzaktan komutalı silah sistemi, radar, ataletsel navigasyon, dost düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 44 milyon 397 bin 467 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.Bu anlaşmalar, ASELSAN'ın uluslararası pazarlarda giderek artan etkisini ve teknoloji ihracatındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.ASELSAN, Türkiye'nin savunma sanayisindeki lider konumunu, geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle küresel pazarlarda daha fazla yer bularak perçinlemeye devam ediyor. Şirketin yaptığı bu anlaşma, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatındaki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak kayda geçti. ASELSAN’ın savunma sanayi ürünleri, yüksek teknolojisi ve geniş ürün yelpazesi ile bölgedeki ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynuyor.Bu anlaşma ile ASELSAN'ın uluslararası pazardaki etkinliğini artarken, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücü de dünya genelinde kendini göstermeye devam ediyor.