Türkiye yasa boğuldu! Ahu Tuğba'nın kızından açıklamalar: Osman Gökçek büyük destek oldu...

Usta oyuncu Ahu Tuğba'dan bugün gelen haber sevenlerini üzdü…Ahu Tuğba'nın acı haberi dün akşam saatlerinde geldi.Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı, Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe'nin yorumculuğunu yaptığı sevilen magazin programı 'Söylemezsem Olmaz' hayatını kaybeden ve Türkiye'yi yasa boğan Yeşilçam sanatçısı Ahu Tuğba'nın kızına ulaştı. Kızı Anjelik Calvin, Söylemezsem Olmaz'a açıklamalarda bulundu. Calvin, açıklama yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı...Anjelik Calvin, Söylemezsem Olmaz'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:'Selamın aleyküm herkese. Korkunç bir şok geçiriyorum. Çok uykusuzum, , burada Hakan Türkşen ve Nur Türkşen abilerim ve ablalarım burada. Annem uzun bir süredir biliyorsunuz ki ileri derecede KOAH hastasıydı. Son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Öksürüyordu, akşam konuştuk. Uyuduk öptüm annecim seni seviyorum dedim. Sabah uyandım annem uyuyor zannediyordum… Birkaç saat sonra bir baktım ki annemde çıt yok, benim annem normalde kapı sesine uyanırdı. Şu anda konuşamıyorum…Biliyorsunuz o duygusaldır, içtendir… Benim annem hiçbir kadına benzemiyordu. Ne bir evli adamla oldu, ne bir yuva yaktı ne de bir prodüktörle Ahu Tuğba oldu bilenler bilir…Çok kişiye de ekmek kapısı açmıştır. Benim annem çok iyi bir anneydi bunu söylemek istiyorum hakkı kalmasın. Bu yaşıma kadar hep başımda durdu, bir an olsun ayrılmadı. Bir başka anne gibi sevgili tutabilri yatlar katlar alabilirdi. O, parasını benim geleceğime yönelik kullandı. Apayrı bir anneydi.Son birkaç gün öksürüyordu. ‘Annecim dedim hastaneye gidelim mi, uyuyamıyorsun hani…' Yok kızım dedi, uyuyacağım dedi yattık uyuduk. Öğlene doğru uyanıyorum ben annem uyuyor dinleniyor. Akşam üzeri oldu annemde çıt yok, gece oldu çıt yok. Gece yarısı oılduğunda 911 ‘i aramak zorunda kaldık. Annemin yanına bi gittim ‘benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş.'Dünyanın en büyük acısı, bir anneyi bir evladın o şekilde bulması. Rabbim düşmanımın başına vermesin. Düşmanları seviniyordur şu an. Keşke benim kalbimi diri diri çıkarsalardı da ben annemi o şekilde görmeseydim. Benim annem hayatına 14 yıl erkek almadan benim başımdan bir saniye ayrılmadan, okula dahil saatlerce kapıların önünde bekleyen, yağmurda sağanakta araba kullanmaktan korkarken hep benim başımda duran hem anne hem babaydı. Aslan gibiydi, aslan gibi de rabbim onu aldı. Çok fazla konuşamıyorum…İçim kanıyor şu anda konuşamıyorum… O kadar zor ki, benim annem benim kanım benim ciğerim… Telefonu aile dostumuz hakan abiye vermek istiyorum, afedersiniz konuşamayacağım.Şu anda ben söyleyeyim (Hakan Bey), o sizi dinlemeye çalışıyor ama gözleri yaşlı şu anda yatıyor çok kötü bir durumda hiç iyi değil. Amerika'dan cenazeleri göndermek çok zor, hem maddi hem manevi anlamda. İnanılmaz yüksek miktarlarda rakamlar telaffuz ediliyor açık söylemek gerekirse. Buradan ben söylemiş olayım. Gerçekten büyük rakamlarla buradan gidebiliyor. Çünkü Amerika devletinin bazı kanunları var. Uçak ile gönderebilmek için. Yani Anjelik yanımda çok ayrıntılı detay veremiyorum. Belli hassas noktalar var, onları yaparak ancak uçağa bindirebiliyorlar. Bu da, telaffuz etmek istemiyorum ama 15-20 bin dolar belki daha yüksek paralar, çok daha yüksek paralar talep ediyorlar buradaki kurumlar.Bu arada şunu da söylemek isterim; Biz buradayken 100'e yakın telefon aldık. Kültür Bakanlığı'ndan yetkililer, Sinema Genel Müdürü, Kültür Bakanlığı'ndan kalem aynı zamanda birçok kişi… Hayırsever iş adamları, sinema insanları ve Kalyoncu beyefendi aradılar. Yine Osman Gökçek bey aradılar. Dışişleri Eski Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu aradılar. Yardımlarını, desteklerini yapacaklarını söylediler. Osman Gökçek de ‘Ne yapabileceksem yaparım' dedi ve destek oldu.Sonuçta burada şöyle söyleyeyim bizler tabii ki Türkiye'ye gidip geliyoruz çalışıyoruz sürekli ama böyle rakamlar bu kızımız burada şu anda hani gerçek söylemek gerekirse çok büyük rakamlar. Şu anda bir şekilde destek olmak için arayan yüzlerce insan var ama bu adı geçen kurumlar Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürü… Osman Gökçek bey sürekli yazdı. Herkes yardım etmek istiyor.