FETÖ'cü isimden medet umdular: Kasete sarıldılar! FETÖ'cü Acarer paylaştı

CHP'deki şaibeli kurultay davası 30 Haziran'da görülecek. Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesi sosyal medya üzerinden birbirlerine karşı sert sözlerle yüklenirken bu kez firari sözde gazeteci Erk Acarer'in servis ettiği Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu ses kaydı ile söz konusu kavga başka bir boyuta evrildi.Firari sözde gazeteci Erk Acarer sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun kurultay gecesi yaptığı telefon görüşmesini servis etti. Erk Acarer'in paylaştığı ses kaydında İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile 2. tura katılıp/katılmama konusunu konuştuğu görülüyor.Acarer'e nasıl ulaştığı ya da ulaştırıldığı net olarak bilinmeyen bu kaydın İmamoğlu ve Özel cephesinin hamlesi sonucu sosyal medya üzerinden servis edildiği üzerinde duruluyor. Ses kaydının paylaşılmasının ardından CHP'ye yakın haber hesapları ile İmamoğlu/Özel destekçilerinin eş zamanlı olarak kurultay soruşturmasını sabote etmeye/boşa düşürmeye yönelik provokatif yorumları da dikkat çekti.Sosyal medyada ayrıca; Şaibeli kurultay kavgasında iyice köşeye sıkışan Özel/İmamoğlu için 'FETÖ'cü isimden medet umdular, kasete sarıldılar' şeklinde yorumlar yapıldı.Kurultay sonrası Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu o geceyi, görüşmeyi ve kurultayda yaşananların perde arkasını çarpıcı bir çekilde anlatmıştı:'2. TURA KATILMAMA KARARIM OLDU AMA... O TWEET AĞRIMA GİTTİ''Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. 'Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi. Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti''Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlarda okumuşlar. Orada 'Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu. Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak 'Adaylıktan çekilirsen ben de, çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de 'Ben hakkımı helal etmem' diyen muhtar.'