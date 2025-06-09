Eyüpsultan'da İETT skandalı! Otobüsü yolcuların üzerine sürdü

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Eyüpsultan Teleferik Pierreloti otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre manevra yapan 34 TP 2977 plakalı İETT otobüsünün şoförü, durakta bekleyen vatandaşları sıkıştırdığı gerekçesiyle tepkiyle karşılaştı.Yolculardan gelen tepkiler üzerine sinirlenen şoför, beklenmedik bir hamle yaparak otobüsü vatandaşların üzerine doğru sürdü ve durakladı. Bu akıl almaz hareket sonrası yolcular ve şoför arasında büyük bir tartışma çıktı.Tartışma esnasında durakta bulunan bir kadın, yaşanan gerginlik ve korkuyla fenalaşarak bayıldı. Annesinin bayıldığını gören küçük bir çocuk ise feryat ederek annesinin yanına koştu.Bu dehşet verici anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsün vatandaşlara doğru ilerlemesi, yolcuların panikle kaçışması ve kadının bayılma anı net bir şekilde görülüyor.Bu skandal görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı