MSB: 1 Ocak’tan bugüne kadar 2 bin 013 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Bugün vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkla mücadele ederken gazilik şerefine nail olan kahraman gazilerimizin gurur günüdür.19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk'e “Gazi” ünvanı ve “Mareşal” rütbesi verilişinin 103'üncü yıl dönümünü kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere millî mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve fedakâr ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz.Ayrıca 15 Eylül Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Nuri (Killigil) Paşa'yı ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun kahraman şehit ve gazilerini rahmetle anıyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla;Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil,- Son bir haftada 50,- 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2.013 (Irak 1.017 / Suriye: 996) terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 18 Eylül'de icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef başarıyla imha edilmiştir.İcra edilen hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahıs yakalanmış, 1.657 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10.478'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76.989'a yükselmiştir.Ayrıca, son bir hafta içerisinde Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilogram (93.192 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.Sayın Bakanımız;- 13 Eylül'de Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmiş,- 16 Eylül'de “Malezya Günü ve Malezya Silahlı Kuvvetleri Günü” dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılmış,- 16-17 Eylül tarihlerinde ziyaret ettiği Bayburt'ta, 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirmiştir.- 18 Eylül'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlayan Sayın Bakanımız aynı gün Azerbaycan Serhat Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekilini kabul etmiştir.- Sayın Bakanımız bugün de, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Vekilini kabulünün ardından Bakanlığımızdaki Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenecek olan ülkemizin farklı şehirleri ile dost ve kardeş Azerbaycan'dan gelen kahraman gazilerimizin de katılacağı “Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi Ünvanı Verilmesi ve 19 Eylül Gaziler Günü' törenine iştirak edecek, kahraman Gazilerimiz ve değerli aileleriyle bir araya gelecektir.Diğer yandan Sayın Genelkurmay Başkanımız 13-15 Eylül tarihleri arasında Çekya'da düzenlenen NATO Askerî Komite Toplantısına katılmış ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.İsrail; Filistin halkına yönelik acımasız, topyekûn ve orantısız eylemlerini sürdürmektedir. Tüm dünya, İsrail'in Filistin'de devam eden hukuk dışı saldırılarının küresel bir felakete de dönüşeceğinin farkında olmalıdır.İsrail'in saldırılarını durdurması ve kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması şarttır. Bölgede sükûnetin tesisi Filistin meselesinin çözümüyle mümkündür.Uluslararası topluma; Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra; etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak, personelinin niteliklerini geliştirmek maksadıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.Bu kapsamda,- İtalya'da Dynamic Move-II tatbikatı icra edilmiştir.- Kazakistan'da Sonsuz Kardeşlik,- Norveç'te Dynamic Monarch,- Bulgaristan'da Sea Breeze-III,- Portekiz'de Repmus,- Almanya'da Steadfast Foxtrot-24,- NATO Kısa Süreli İkaz (SNEX),- Gürcistan'da Sonsuzluk- 2024 ve,- 16-19 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası tatbikatları gerçekleştirilmektedir.Ülkemizin ev sahipliğinde mayın harekâtına yönelik eğitimlerin icra edileceği “Nusret Tatbikatı” 20-29 Eylül tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Dynamic Mastermind-2024 Tatbikatı ise 24-26 Eylül tarihleri arasında Roma/İtalya'da icra edilecektir.10 Eylül'de Doğu Akdeniz'de başlayan ve TCG BURAKREİS denizaltısı ile katıldığımız NATO Deniz Muhafızı Harekâtı 2024 yılı 5'inci Odak Harekâtı (FOCOPS 2024/5) devam etmektedir.TCG BAYRAKTAR gemimiz, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Açık Deniz Eğitimleri kapsamında 18-21 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne liman ziyareti gerçekleştirmektedir.Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 17-20 Eylül, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PEGNITZ gemisi tarafından 19-22 Eylül tarihleri arasında İzmir'e, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait AEGON gemisi tarafından ise 18-19 Eylül tarihlerinde Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır.Romanya Deniz Kuvvetlerine ait BALESCU, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ALGHERO ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait EVROPI gemileri tarafından 20-22 Eylül tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.21-22 Eylül tarihlerinde Belçika'da düzenlenecek “44'üncü International Sanicole Airshow” faaliyetinde SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu icra edilecektir.Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.3 Eylül'de başlayan Millî Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini kapsamındaki başvurular 3 Ekim'e kadar devam etmektedir.Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;- Terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına,- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.