Whatsapp'a yeni özellik! Instagram'daki gibi...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp​, mart ayında üzerinde çalışmaya başladığı 'Durum güncellemelerinde kişi etiketleme özelliğini' yakında tüm kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Şu anda yalnızca Android beta kullanıcıları için erişilebilir olan bu yeni özellik, dünya genelinde tüm kullanıcıların kullanımına açılmadan önce test aşamasında.WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre, durum güncellemelerinde kişi etiketleme özelliği, WhatsApp'ın Android 2.24.20.3 beta sürümünü kullanan kullanıcılar için aktif hale getirildi. Kullanıcılar, bir fotoğraf ya da video paylaşırken başlık çubuğunun yanındaki '@' simgesine tıklayarak istedikleri kişiyi durum güncellemelerinde etiketleyebilecek.Bu özellik sayesinde etiketlenen kişiler, durum güncellemelerinde etiketlendiklerine dair bir bildirim alacak. Ayrıca izledikleri durumda yanıt kutusunun yanında yer alan paylaş butonu sayesinde bu durumu kendi izleyicileriyle paylaşabilecek.Instagram'dan farklı olarak, WhatsApp'ta etiketlenen kişi durumu yeniden paylaştığında, orijinal içerik sahibinin kimliği gizli kalacak. Aynı şekilde, durum güncellemenizi izleyen diğer kişiler etiketlediğiniz kişinin kim olduğunu göremeyecek. Bu sayede, kişisel bilgilerin gizliliği korunmuş olacak ve etiketlenen kişi sadece etiketlendiği durumu görebilecek.WhatsApp'ın bu yeni özelliğiyle ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise, etiketlenen kişinin durum gizliliği ayarlarına rağmen etiketlendiği durumu görüntüleyebilmesi. Yani, kullanıcı diğer durum güncellemelerini gizlese dahi, etiketlenen kişi yalnızca bu özel paylaşımı görebilecek.WhatsApp, bu yeni özelliğin genel kullanıcı kitlesine ne zaman sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi vermedi. Ancak hemen denemek isteyen kullanıcılar beta programına katılarak özelliği deneyimleme fırsatına sahip olabilir.