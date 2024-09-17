Sürücüler dikkat! Son gün belli oldu: Cezası var

Ehliyet yenileme son tarih araştırmaları bakanlık açıklaması sonrasında yeniden gündeme geldi. Yeni ehliyet uygulaması için son yenileme tarihi belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla belirlenen tarihe kadar değiştirmeleri gerekiyor. Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Eski tip sürücü belgesi olanlar ve yeni ehliyete geçmek isteyenlerin belirtilen süre içerisinden internet sitesi ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alması gerekiyor.31 Aralık 2024'e kadar ehliyetlerini yenilemeyenler, hem para cezası alacak hem de ehliyetlerini kullanamayacak. Bu nedenle nüfus müdürlüklerine başvurarak eski tip ehliyetleri yenilemek büyük önem taşıyor. 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin bu tarihe kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor.Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte yakalandıklarında yüksek para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. 2024 yılında bu ceza 12 bin TL'ye kadar çıkacak. Şu anda uygulanan ceza 4 bin 64 TL'dir. Cezalardan etkilenmemek için başvuruların zamanında yapılması önemlidir.Eski tip ehliyet yenileme ücreti: 15 TLYeni tip ehliyet yenileme ücreti: 769 TL-Ehliyet yenilemek isteyenlerden istenen belgeler şunlardır:-Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport)-Eski sürücü belgesi-Sürücü sağlık raporu-2 adet biyometrik fotoğraf-Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu-Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan-Adli sicil belgesi (sistemden kontrol ediliyor)-Bu belgeleri tamamlayarak ehliyetinizi yenileyebilir ve cezadan kurtulabilirsiniz.