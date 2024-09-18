Ticaret Bakanlığı manipülatif haberlere cevap verdi: Gümrük sistemimiz İsrail'e kapalıdır

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik 2 Mayıs 2024 tarihinde alınan ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduklarını anımsatarak, bu konuda çıkan manipülatif haberlere ilişkin, "İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır." açıklamasında bulundu.