Kullanıcılar zevkten dört köşe olacak! WhatsApp'tan yeni özellik geliyor!

WhatsApp duyurduğu yeni özelliğiyle kullanıcılarını çok sevindirecek. En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın yeni değişiklikle kullanıcıların para kazanmasına imkan vereceği konuşuluyor. İşte özelliğin ayrıntıları...

Meta'nın sahibi olduğu dünyanın en popüler online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a düzenli olarak güncelleme geliyor. Uygulamanın performansını artırmak ve kullanıcıları memnun edecek yeni özellikler güncelleme ile getiriliyor.Yakın zamanda WhatsApp'a para kazanma özelliği gelecek. Android beta sürümünde testi yapılan bu yeni özellik yakın zamanda yayınlanacak. WhatsApp'a para kazanma özelliği geliyor. Android beta sürümünde testi yapılan yeni özellik ile kullanıcılar kurdukları toplulukları başka kullanıcılara devredebilecek.Ayrıyeten kullanıcılar topluluktan para kazanabilecek. WhatsApp'ın beta sürümündeki ekran görüntülerinde, bir topluluğun yöneticisi topluluğu bir başka kullanıcıya devrettiğinde, devir işlemi esnasında eski yönetici pozisyonunda kalmaya devam edeceği gözüküyor.Fakat yeni yönetici, devir işleminin ardından eski yöneticileri yöneticilik görevinden çıkarabilecek. Bu süreç tamamen tarafların arasındaki anlaşmaya göre gerçekleştirilecek.