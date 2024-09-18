CHP'li Can Ataklı'nın yeni rahatsızlığı! 'Herkes Cuma'ya gidiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti karşıtlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, bugün yayınlanan Youtube videosunda yine bir skandalla gündeme geldi. Ataklı, bu kez de Müslüman Türk halkının cuma namazlarına gitmesinden rahatsız oldu.'HERKES CUMAYA GİDİYOR'CHP'li Ataklı Türkiye'de değerlerin kaybolduğunu, halkın anormal şekilde muhafazakarlaştığını söyleyerek bu durumdan olan rahatsızlığını dile getirdi. Youtube'dan yaptığı yayında konuşan Ataklı 'Değerler gitti. Türkiye anormal muhafazakarlaştı. Herkes Cuma'ya gidiyor' ifadelerini kullandı.