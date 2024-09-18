Ayşenur'u keskin nişancı vurdu! Ayşenur'un otopsi raporu ortaya çıktı

7 Ekim'den beri Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail, önceki hafta Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletmişti. TRT Haber'in haberine göre, Şehit Eygi'nin uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi, vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

7 Ekim'den beri Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail, önceki hafta Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletmişti. TRT Haber'in haberine göre, Şehit Eygi'nin uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi, vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.NE OLMUŞTU?İsrail, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.