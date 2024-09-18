Toplu taşıma kullananlara müjde: Artık bir kısmı iade olacak!

Bursa'da toplu taşıma kullanıcılarını sevindirecek yeni bir uygulama başladı.BURULAŞ, 17 Eylül 2024 Salı günü saat 00:00'dan itibaren 'Gittiğin Kadar Öde' sistemini hayata geçirdi.Bu yenilikçi uygulama ile, Bursa'nın toplu taşıma hizmetlerinde adil ve esnek bir ücretlendirme dönemi başlamış oldu.Artık yolcular, sadece kullandıkları mesafe kadar ödeme yaparak, toplu taşıma maliyetlerini kontrol altına alabilecek.Bu sistem, Bursalıların toplu taşıma hizmetlerinden daha ekonomik bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak ve yolculuk deneyimlerini iyileştirecek.İşte yeni tarife ve iade detayları...· BursaRay Tam Ücret Tarifesi üzerinden; 1-5 istasyon arası yolculuk yapan yolculara 5,00 TL, 6-11 istasyon arası yolculuk yapanlara ise 2,00 TL iade yapılacaktır. 12 istasyon ve üzeri yolculuklarda iade uygulanmayacaktır.· Tam BursaKart ve vizesi geçmiş kart tiplerinde (örneğin; vizesi bitmiş kişiselleştirilmiş kartlar, öğrenci, öğretmen kartları) da iade uygulanacaktır.· BursaRay'a yapılan binişlerde aktarma indirimi alan yolcular, iade sisteminden yararlanamayacaklardır. Örneğin, otobüs ile başlayan ve ardından BursaRay'a aktarma yapılan bir yolculukta, aktarma indirimi uygulandığı için “Gittiğin Kadar Öde” kapsamında ekstra bir indirim yapılmayacaktır.· İade süresi, yolcunun ilk binişinden itibaren 90 dakika olarak belirlenmiştir.· İade alabilmek için yolculuğun ilk biniş noktası BursaRay olmalıdır. Bu durumda iade sistemi devreye girecektir.· T2 tramvay hattı iade sistemine dahil değildir.· Sanal kartlar iade sistemine dahil değildir.