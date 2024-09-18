Özgür Özel'le hayaller dünyası! Komik vaatleri gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün partisinin son seçimde yüzde 60 oyla AK Parti'den aldığı Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nı ziyaret etti.Ziyareti sırasında konuşma da gerçekleştiren Özel'in rakı vaadi kamuoyunun gündemine oturdu.CHP'nin gelecek genel seçimlerde iktidar olması halinde 1 litre rakının fiyatının 140 lira olacağı vaadinde bulunan Özel, CHP'liler tarafından alkışlarla karşılık buldu.Diğer taraftan Özgür Özel'in bu vaadi yerel seçimlerde AK Parti'ye tepki için CHP'ye oy veren muhafazakar kitlenin de tepkisini çekti.YEREL YÖNETİMLERDE SORUNLAR BEKLİYORBirçok CHP'li belediyedeki yerel yönetim sıkıntıları çözülememişken ortaya atılan bu vaat tartışmalara da neden oldu.Özgür Özel: CHP döneminde 1 litre rakı 140 lira olacakÖzgür Özel'in rakı vaadi CHP'ye yakın gazetecileri de heyecanlandırdı. Bu isimlerden biri de Nevşin Mengü...Mengü, CHP'nin bu vaadiyle bir bariyeri daha aştığını, muhafazakar seçmenden de oy gelmez diye çekinmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;'Rakı örneğini verince Özgür Özel, hani eskiden olsa 'rakı demeyin, muhafazakar seçmen kaçar' diye bakılıyordu ama artık o bariyeri de aştı CHP.İyi oldu bence. Biraz normal olan şeyleri de İslamcıların anormalleştirme tuzağına düşmemek lazım. Sonuçta rakı beğensen de beğenmesen de bu milletin milli içeceği ve insanlar rakı içemez hale geldi.'