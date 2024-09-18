Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ ile TotalEnergies arasında LNG anlaşması

Bakan Bayraktar, X'ten yaptığı açıklamada, '2027 yılından itibaren 10 yıl süreyle geçerli olacak anlaşmayla yılda yaklaşık 1,6 milyar metreküplük 16 LNG kargosu teslimatı gerçekleşecek.' dedi.Bayraktar, şunları söyledi:'Uzun dönemli LNG anlaşmalarımız hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğini sağlama, kaynak çeşitliliğimizi artırma ve enerji arzımıza esneklik sağlama noktasında büyük önem taşıyor.Anlaşmanın iki şirket için ve ülkemizin için hayırlı olmasını diliyorum.'