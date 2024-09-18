Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor! Çarpışma olasılığı var mı?

NASA, Dünya'ya doğru hızla yaklaşmakta olan devasa bir asteroit hakkında uyarıda bulundu.Çapı 213 metreden daha büyük olarak hesaplanan dev asteroitin bugün Dünya'nın çok yakınından geçmesi bekleniyor.NASA'nın verilerine göre, gök cismi Dünya'nın yakınından en son 2013 yılında geçmişti ve 2035 yılında tekrardan geçebilir.2024 ON adlı gök taşının yaklaşık 60 katlı bir binanın yüksekliğinde olduğu iddia ediliyor.Saatte yaklaşık 25 bin mil hızla hareket ettiği tahmin edilen cismin yüksek hızı uzmanları endişelendirdi.2024 ON, şu anki yörüngesinde Dünya için herhangi bir risk oluşturmuyor, fakat küçücük bir sapmanın bile ciddi sonuçları olabilir.Güçlü radar ve optik teleskoplar kullanarak yapılan analizler, asteroitin olası etkilerini değerlendirdi.Boyutuna ve yüksek hızına rağmen, şu anda Dünya ile çarpışma olasılığının düşük olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor.Bilim insanları, asteroidin yakın geçişini kesintisiz takip edecek.Uzmanlar evrenin dinamik süreçlerini anlamamız için veri toplamaya devam edecek.