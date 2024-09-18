64 bin TL ile tehdit ettiler! CHP'li İBB'den boykot pankartı asan esnafa ceza!

Pendik Sahili'nde esnaflık yapan Ferhat Sevgi, 7 Ekim'in ardından İsrail ürünleri satmak istemeyerek boykot yapma kararı aldı. İşlettiği tatlı dükkanında boykot ürün satmayan ve örnek olması amacıyla dükkanına 'Bu işletmede boykot ürünleri kullanılmamaktadır' yazılı afiş asan Ferhat Sevgi'ye, İBB zabıtası ceza kesti.Pankarttan rahatsız olan İBB Zabıtası, pankartın kaldırılmaması halinde 64 bin TL ceza yazacaklarını söyledikleri işletmeye 2.052 TL para cezası kesti.7 Ekim'den bu yana hem vatandaş hem de esnaf olarak boykota dikkat ettiğini ifade eden vatandaş Sevgi, 'Boykotu 7 Ekim'den beri yapıyoruz. Bu pankartı asma kararını yaklaşık 2 ay önce aldık. Dükkanımız bereketlenmiş ve ciromuz artmıştı. Boykot etmek isteyip de sesini çıkaramayan bir sürü insan var. Onları da boykota ve boykotu teşvik etmeye davet ediyorum.' dedi.İBB'nin kendisine yazdığı cezayı 'şeref madalyası' olarak nitelendiren Sevgi, 'Ceza nedir ya? Oradaki (Filistin'deki) kardeşlerimizin canından daha mı önemli?' diyerek esnafa da bir çağrıda bulundu: 'Bunun herkes tarafından yapılması gerekiyor. Şahsen meslektaşlarımın da boykota önem göstermelerini ve dükkanlarında boykot yaptıklarını belirtmelerini isterim' dedi.