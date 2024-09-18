Sıla'nın teyzelerinden çarpıcı iddia! 'Sıla'nın babası kızını kabul etmedi'

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla bebek, cinsel istismar ve şiddet olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Esra Ezmeci ile Yenibaştan'a konuk olan Sıla’nın teyzelerinden çarpıcı iddialarda bulundu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla bebek, cinsel istismar ve şiddet olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Türkiye'yi derinden etkileyen bu olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Sıla'nın teyzeleri ilk kez konuştu. Teyzeler, annesi Bakiye ve baba Burhan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.





Sıla'nın teyzeleri, annesi Bakiye'nin uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek küçük kızın vasisi olmak istediklerini açıkladı. Teyzeler, “Kardeşimiz Bakiye, Sıla'yı bizden kaçırıyordu. Sıla'nın dedesi de onu almak istedi, ancak Bakiye buna izin vermedi. Bakiye'nin sevgilisi S.Ö. bizi tehdit ediyordu” şeklinde konuştu.





Sıla'nın babası Burhan K. hakkında da konuşan teyzeler, “Burhan K.'ye ulaştık, ona kızını söyledik ama o Sıla'yı hiçbir şekilde kabul etmedi” dedi.Esra Ezmeci ile Yenibaştan programına çıkan Sıla'nın babası Burhan K. ise canlı yayında teyzelerinin iddialarını reddetti. Kendisinin çocuğu olmadığını söyleyen Burhan K., “Sıla benim kızım değil. Benim zaten sağlık problemlerinden dolayı bir çocuğumun olması mümkün değil. Sıla'nın adını ben koydum. Çocuğum olsun istedim ama değil. DNA testi de çok pahalı olduğu için yaptırmadım” dedi.