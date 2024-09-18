Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar Kızılelma ile ilgili yeni paylaşımda bulundu.Geleceğin muharebe konseptine yön vermesi beklenen, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.Selçuk Bayraktar paylaşımında bir açıklamaya yer vermezken, görseller X kullanıcıları tarafından beğeni topladı.Bayraktar KIZILELMA Teknik Özellikleri-Kalkış Ağırlığı: 6 TonFaydalı Yük Kapasitesi: 1.500 Kg (Gövde içi ve kanat altında)Seyir Süresi: 5 Saat (805 Km görev yarıçapı ile)Maksimum İrtifa: 35.000 ftSeyir Hızı: 700 km/s (0,6 Mach)Görev Yarıçapı: 805 Km