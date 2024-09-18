CHP’li başkanın rüşvetten tutuklu danışmanı: 'Kiram için borç aldım oldu'

Adana Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne bir firma sahibi, 22 Temmuz 2022'de, 'Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz' diyerek büyükşehir belediyesinde, rüşvet çarkının başkan Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı ile belediye çalışanları ve reklam ajansları sahipleri arasında döndüğünü, belediye yönetimi ile anlaşması olmayanların ihaleye giremediklerini bildirdi.İhbarcı, reklam ajansı sahiplerinin isimlerini ve belediye çalışanları ile aralarında geçen rüşvet diyaloglarını da ayrıntılı olarak polise aktardı.İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 18 Aralık 2023'de operasyon yapıldı. Operasyonda Mürüvet Sızlı, belediye çalışanı Mehmet İlker Tutuş (42), reklam ajansı sahiplerinin de bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen Mürüvet Sızlı, Mehmet İlker Tutuş, Semih Dizidar, Süleyman Aydoğan, Tahir Cem Oğulhan tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak' suçlarından dava açılan ve haklarında 7 ile 19'ar yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar hakim karşısına çıktı.Tutuklu Mürüvet Sızlı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptığı savunmasında zaman zaman ağladı. İmza yetkisinin bulunmadığını ifade eden Mürüvet Sızlı, 'Rüşvet alma' suçlamasını kabul etmedi.Yüzüne yaptırdığı estetik operasyonları için 100 bin lira nakit para harcadığı, reklam firmalarına ait kredi kartlarını kullanarak yeni çıkan cep telefonları aldığı, ev kirasını da reklam şirket sahiplerine ödettiği ileri sürülen Sızlı, suçsuz olduğunu ileri sürdü.Tutuklu sanık ve aynı zamanda reklam ajansı sahibi Süleyman Aydoğan'ın aile dostu olduğunu belirten Mürüvet Sızlı, kendisini şöyle savundu:'Ben kiram için Süleyman Aydoğan'dan borç istedim. Aracımın kaskosunun ödenmesi için yardımcı oldu. Annemin ve benim eski telefonlarını aldı yenileri ile takas yaptı. Alınan fotoğraf makinası Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanlığına gönderilmiştir.Sanki bana alınmış gibi gösterildi. Ben aracımı satıp Süleyman Aydoğan'a olan borçlarımı ödedim. Telefonları da geri verdim. 25 bin lira deprem bağışı da sanki bana ödenmiş gibi yansıtılmıştır. İhtiyaç sahiplerine tablet alımının da benimle alakası yoktur. Suçsuzum'Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mürüvet Sızlı ve Süleyman Aydoğan'ın tutukluluğunun devamına, sanıklar Semih Dizdar, Tahir Cem Oğulhan ve Mehmet İlker Tutuş'un tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle tahliyelerine karar verdi. Duruşma eksikliklerin tamamlanması için 18 Kasım'a ertelendi.