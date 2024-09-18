Dilan Çıtak Tatlıses’ten polis memuruna: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

Türk Hava Yolları'nın Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta önceki gece inanılmaz bir olay yaşandı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uçağı birbirine kattı.Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. Ancak ikili arasında tartışma çıktı.Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu.Polis aracıyla karakola götürüler Tatlıses'in bugün yeni bir görüntüsü ortaya çıktı.'KOÇUM BAK SENİ YERLER'O görüntülerde Tatlıses'in polis memuruna, 'Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum bak seni yerler.Ne olacak, ne olacağını sanıyorsun delikanlı?' dediği ortaya çıktı.Dilan Çıtak Tatlıses havayolu şirketi tarafından kara listeye alınmıştı.