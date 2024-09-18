İslam Memiş uyardı! 'Tarihi gün geldi çattı'

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugünün piyasalar açısından tarihi bir gün olduğunu belirterek, Amerika Merkez Bankası FED'in saat 21.30'da açıklanacak faiz kararına dikkat çekti.Memiş, küresel piyasalarda FED'in 25 baz puan faiz indirim beklentisinin yüzde 100, 50 baz puanlık faiz indirim beklentisinin yüzde 50 olarak fiyatlandığını açıklayarak, karar sonrası yatırım araçlarında beklenen değişiklikleri değerlendirdi.Memiş, yatırım araçlarının FED'in faiz kararına nasıl bir tepki vereceğini yorumlayarak, döviz, borsa, altın ve gümüş yatırımcılarına uyarılarda bulundu.Memiş, küresel piyasalarda FED'in 25 baz puan faiz indirim beklentisinin yüzde 100, 50 baz puanlık faiz indirim beklentisinin yüzde 50 olarak fiyatlandığını açıklayarak, karar sonrası yatırım araçlarında beklenen değişiklikleri değerlendirdi.Memiş, yatırım araçlarının FED'in faiz kararına nasıl bir tepki vereceğini yorumlayarak, döviz, borsa, altın ve gümüş yatırımcılarına uyarılarda bulundu.Dolar kurunda bir değişiklik yok. 34.09 lira seviyesinde 33.80-34.2 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Serbest piyasalarda 34.13 lira seviyesinde bir kur var. 34 lira seviyesinin altındaki rakamları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Düşüşler bizim nazarımızda kalıcı değil.Euro Dolar paritesi 1.1124 seviyesinde. Euro dolar paritesinde 1.091-1.1150 bant aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. FED'in faiz kararından sonra belki 1.1250 seviyesine kadar yükselebilir ama tekrar aşağı yönlü kar satış için önümüzdeki haftalardaki süreci bekliyor olacağız.Ons şu anda 2 bin 576 dolar seviyesinde. Teknik olarak 2 bin 570-2 bin 585 dolar aralığına sıkıştı. Bu bant aralığında gezinmeye devam ediyor. Ons altın tarafında akşam Amerika Merkez Bankası FED'in 25 baz puanlık faiz indirimi piyasalar tarafından fiyatlandı. Ama 50 baz puanlık faiz indirimi daha fiyatlanmadı. FED'in faiz kararından sonra 2 bin 596-2 bin 606-2 bin 616 dolar seviyesine kadar yükselişleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Ons altın FED gazı ile birlikte 2 bin 606 devamında 2 bin 616 dolar seviyesine kadar devam ederse benim için sürpriz yok. Biz dolar pozisyonu aldığımız için biz FED sonrasını veya yarın akşam veya perşembe günü karar vereceğiz. Ama tutup da 2 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde bir alım yapmayı ben şahsen planlamam diyorum. Ama sizin için bu geçerli değil.O yüzden elinizdeki varlıkları tutmaya devam edin. Yıl sonuna kadar her ay yeni rekor denemesini yapacak altın piyasası karşımızda olacak. Ons altın tarafında FED sonrası FED beklentisi gerçekleşecek ya ne olacak 25 baz puanlık faiz indirimi olacak. Tamam piyasalar zaten fiyatlamıştı. Ne olur 2 bin 606 dolar seviyesini İlla 2 bin 600 dolar seviyesini gösterirler. Peki ne olur sonra kar satışları başlar. Peki 50 baz puanlık FED faiz indirimi yaptı bu sefer ne olur, bu sefer de 2 bin 616 dolar seviyesine kadar ons'u götürür. Alır mıydım? Hayır ama o seviyeyi yine gösteriler. Önümüzdeki hafta tekrar kar satışlarıyla aşağı yönlü hareketlerde 2 bin 550 2 bin 520 dolar aralığını takip edeceğiz.Peki Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. Muhtemelen piyasalar yüzde 100 olarak FED'in 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatladı. Benim işime nasıl yarar? Ben kimim? Ben bankada varlıklarını tutan fiziki varlığa dönmek için de fırsat kollayan bir yatırımcıyım. Bu benim işime yarar. Hazır ons altın bu kadar yükselmişken altın parite karşısında bu kadar yükselmişken ben altın dolar paritesi üzerinden bankadaki varlığımı dolara çeviririm giderim fiziki olarak dolarımı çekerim. Giderim serbest piyasalardan fiziki olarak ons altındaki düşüşleri takip etmek suretiyle zararsız bir şekilde fiziki malımı çevirmiş olurum.Fiziki olarak bir şey yapmayacaksın. İhtiyacın yok beklemeye devam et. Boşuna kaşınma. Gram altın serbest piyasalarda 2 bin 876 lira seviyesinden günü tamamlıyor. Gram altın ons altını takip etmeye devam ediyor, ons altın nereye gram altın oraya. Eylül ayı için ne demiştim ben size 2 bin 880 lira seviyesi o güne geldik çattık. Olmayabilirdi ama oldu. Peki 50 baz puanlık faiz indirimi olursa ons altın 2 bin 606-2 bin 616 dolar seviyesine kadar yükselirse gram altın nereye gider? 2 bin 900-2 bin 920 lira seviyesi sürpriz olmaz. Yani bizim Eylül beklentimiz 2 bin 880 lira seviyesi de 2 bin 900-2 bin 920 lira seviyesine kadar da yükselebilir. Alır mıydım elimde TL var. Ons altını beklerdim. Ne bekliyordum ons altında 2 bin 520- 2 bin 550 bu bant aralıklarına bakardım. Yine gaza gelmezdim karar verirdim.Gümüşün ons fiyatı 30.83 dolar seviyesinde bu haftanın özelinde 32 dolar seviyesini takip edeceğimi ifade ettim. Neredeyse 31 dolar seviyesine yaklaştı. 2 bin 832 dolar aralığını kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğiz. Büyük bir ihtimalle FED'den sonra bir 32 denemesi yapar. Oradan tekrar kar satışlarıyla aşağı yönlü hareketler bekliyorum. Gümüşün gram fiyatı 33 lira 86 kuruş seviyesinde yine bu hafta altını ezdi ve geçti. Gram altın yüzde 40 civarında kazandırdı. Gümüşün gram fiyatı yüzde 44 kazandırdı.Bitcoin çok sert hareketler yapmaya devam ediyor şu anda 6.88 dolar seviyesinde. Bitcoin tarafında alım işlerini bitirdik sadece ons altını bekliyor ve beklemeye devam edeceğiz. Hiç acelemiz yok para bizim paramız değil mi? İstediğimiz zaman gireriz istediğimiz zaman çıkarız. Bu hafta en çok siz kazandınız. İyi ki altın ve gümüşlerinize sahip çıkıyorsunuz. Biz dolarda beklemeye devam ediyoruz. Umarım biz de önümüzdeki haftalardan sonra kazanırız.