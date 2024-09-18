Buralarda güneş doğmuyor! 24 saat boyunca güneşin doğmadığı yerler!

Dünya'nın bazı yerlerinde, güneşin 24 saat boyunca hiç doğmadığı veya batmadığı dönemler yaşanır.Bu olağanüstü olaylar, kutup bölgelerine yakın yerlerde, özellikle Kuzey ve Güney Kutup Daireleri içinde gerçekleşir.Bu bölgelerde, yılın belirli zamanlarında "kutup gecesi" ve "kutup günü" olarak bilinen fenomenler yaşanır.Kutup gecesi boyunca, güneş haftalarca hatta aylarca ufkun altındadır ve hiç doğmaz. Aynı şekilde, kutup günü boyunca da güneş haftalarca batmaz24 saat boyunca güneşin doğmadığı yerler, kutup bölgelerinde bulunur.Bu durum, kutup dairesine yakın yerlerde daha kısa süreli olabilirken, kutuplara daha yakın yerlerde daha uzun sürer.Kuzey Kutup Bölgesi (Arktik):Barrow (Utqiaġvik), Alaska, ABD: Bu şehirde kutup gecesi yaklaşık 2 ay sürer, genellikle Kasım sonundan Ocak sonuna kadar.Svalbard, Norveç: Bu Norveç takımadasında, kutup gecesi Kasım ortasından Şubat ortasına kadar sürer.Güney Kutup Bölgesi (Antarktika):Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu: Bu istasyonda, kutup gecesi yaklaşık 6 ay sürer, genellikle Mart sonundan Eylül sonuna kadar.