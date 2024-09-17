Suikastçının olay yaratan görüntüleri yayınlandı: Gizli Servis’ten şoke eden itiraf! Trump ilk kez konuştu…

Eski ABD Başkanı Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti. Trump, destekçilerine attığı e-postada 'asla pes etmeyeceğini' vurgulayarak, 'Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim.' ifadesini kullanmıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik 'suikast girişimi gibi görünen olayı' soruşturduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, olaya ilişkin 'Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var.' değerlendirmesinde bulunmuştu.Trump'a yönelik 'suikast girişimi' olduğu belirtilen olayın zanlısının gözaltına alındığı ana ilişkin görüntüler paylaşıldı. Martin Bölge Şerifliği, Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmasının üzerinden 24 saat geçmeden zanlının gözaltına alındığı sırada çekilen görüntüleri Facebook hesabından kamuoyuyla paylaştı.Şerif yetkililerine ait vücut kamerası kayıtlarında, Trump'ı silahıyla hedef aldığı iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'un yetkililerin talimatlarına uyarak olaysız şekilde teslim olduğu görülüyor.Görüntülere göre, giydiği tişörtü kafasının üzerine kadar sıyırarak geri geri yürüyen Routh, yetkililerce ters kelepçeye alınarak araca doğru götürülüyor. Yetkililerden birinin 'Sürücü, iki adım sağa! Sağa doğru iki adım at! Şoför dümdüz geri git, yürümeye devam et.' diye bağırarak komutlar verdiği duyuluyor.Bugün hakim karşısına çıkan Routh'a, 'ateşli silah bulundurma' ve 'seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma' başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltildi. Daha önce, başka suçlardan hüküm giydiği belirtilen Routh hakkındaki soruşturma devam ediyor.Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayı 'oldukça ciddi' şeklinde tanımladı. ABD Gizli Servisi Direktör Vekili Ronald Rowe, beraberinde diğer yetkililerle Florida'nın West Palm Beach kentinde, Trump'a yönelik suikast girişimi olduğu belirtilen olayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Rowe, Trump'ın Florida'daki yerleşkesinde, başkan olduğu günlerdeki gibi 'en üst düzeyde' güvenlik hizmeti aldığını ve kendisinin de bunun farkında olduğunu söyledi.'Başkan (Joe) Biden, eski Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris için en üst düzeyde koruma istediğini açıkça belirtti.' diyen Rowe, Gizli Servis olarak güvenlikle ilgili en hassas detaylarda bile dikkatli olduklarını kaydetti. Şüpheli Ryan Wesley Routh'un 11 saat civarında çalılıklarda yatarak beklemiş olabileceğini ancak görüş açısında Trump'ın olmadığını vurguladı.Öte yandan Rowe, saldırı sonrası çok konuşulacak bir itirafa imza attı. Rowe, kurumun, ABD liderlerini korumak için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu kabul etti. Rowe, Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminin ardından kurumun çalışma biçimini yeniden gözden geçirmesi gerekeceğinin sinyalini verdi.Trump, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında, 'Gizli Servis harika bir iş çıkardı ve adamı hapse attı. Umarım uzun süre orada kalır. Tehlikeli bir insan. Çok, çok tehlikeli bir insan.' dedi. Silah seslerinin duyulması ardından Gizli Servis'in hızlıca kendisini güvene aldığını ifade eden Trump, 'Arabalara bindik ve oldukça uzaklaştık. Bir ajanla birlikteydim ve ajan harika iş çıkardı.' ifadelerini kullandı.Trump'ın açıklaması, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Florida'nın West Palm Beach kentindeki golf sahasında meydana gelen 'suikast girişiminin' ardından eski başkanı güvenli bir yere almasından bir gün sonra geldi.Öte yandan FBI'ın Miami Ofisi yetkilisi Jeffrey Veltri de olayı tüm boyutlarıyla incelediklerini ve şüphelinin ailesi ve yakınlarıyla görüştüklerini belirterek, 'FBI, Donald Trump'a yönelik suikast girişimi olarak görülen olayı 'oldukça ciddi' şeklinde değerlendiriyor.' ifadelerini kullandı.Şüpheli Routh'un, olay esnasında sosyal medya platformları üzerinde aktif şekilde çevrim içi görünür olduğunu kaydeden FBI yetkilisi, Routh'un tüm sosyal medya hesaplarının incelendiğini söyledi.Veltri ayrıca, şüphelinin 'Afganistan'dan paralı savaşçılar bularak onların Ukrayna'da savaşmasını istediği' paylaşımları olduğunu da belirtti.Şüphelinin yalnız mı yoksa başkaları ile mi çalışıp çalışmadığı sorusunu halen araştırdıklarını ifade eden Veltri, Routh'un aracı, cep telefonu ve diğer elektronik araçları için arama izni alıp daha kapsamlı bulgulara ulaşmayı hedeflediklerini de belirtti.Söz alan bölge polisi yetkilileri ise şüphelinin yanında AK-47 tarzı seri numarası silinmiş bir tüfek, dijital kamera, çanta ve biraz da yiyecek bulduklarını anlattı.