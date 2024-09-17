Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp raporu 3 gün içinde tamamlanacak! Toksikolojik, patolojik, biyolojik inceleme…

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'in neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. Yenge Hediye Güran'ın 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanması istenerek mahkemeye sevk edildi. Arama çalışmalarında ekipleri yanlış yönlendirdikleri düşünülen akrabaların sorgusu sürüyor. Otopsi incelemeleri sürerken gözler ise bu hafta çıkması beklenen Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda. Gelen son dakika bilgisine göre; Toksikolojik, patolojik ve biyolojik inceleme yapılan Adli Tıp Kurumu raporu Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'in neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. Arama çalışmalarında ekipleri yanlış yönlendirdikleri düşünülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.Otopsi incelemeleri sürerken gözler ise Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda.Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.91 ÖRNEK ALINMIŞTINarin'in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı.Adli tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde, çocuğun cesedinde ciddi anlamda çürüme başlamış olduğu tespit edildi.Raporda, 'Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok.' denildi. Ayrıca iç kanama bulgusu elde edilmediği belirtildi.ÇÜRÜMEDEN DOLAYI SAPTANAMADICesetteki çürüme nedeniyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı vurgulandı. Doku örneklerinin bir kısmı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kesin ölüm nedeninin, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarındaki incelemelerle belirlenebileceği ifade edildi.Narin'in nasıl ve ne zaman öldürüldüğü, kaç gün suyun altında kaldığı, öldürülmeden önce cinsel istismara uğrayıp uğramadığı, vücudundaki kemiklerin nasıl kırıldığı soruları ise otopsi raporuyla ortaya çıkacak.