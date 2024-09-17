Narin Güran cinayetinin kara kutusu Hediye Güran mı? Amca Salim Güran ile sır telefon konuşması

Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamlı şekilde devam ediyor.Bugüne kadar Muhtar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat, kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu R.A. (15) tutuklanmıştı.Anne Yüksel Güran'ın alınan ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine Hediye Güran'ın 2 kez geldiğini anlatması ve Salim Güran ile telefon irtibatı olduğu ortaya çıkan amca Fuat'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alınmıştı.Hediye Güran'ın eşi Fuat Güran'ın 3 Temmuz'dan itibaren Van'a çalışmak için gittiği, 26 Temmuz'da ise Hediye Güran ile Salim Güran'ın telefon irtibatlarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.Salim Güran'a sorgusunda 26 Temmuz 2024 günü saat 13.22'de Hediye Güran ile yaptığı telefon görüşmesi soruldu.Salim Güran 'ben aramadım, çocuklarım aramıştır. Ben yengelerimi hiç aramam ve görüşmem' demişti.Anne Yüksel Güran ise ifadesinde Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine geldiğini anlatmıştı.Anne Yüksel 'Ben çok yorulmuştum Narin gittikten sonra uyudum. Muhammed'de orada yattı. Enes'de orada yatıyordu. Eren ise telefon ile oynuyordu.Bir ara uyanıp mutfağa gidip su içip tekrar yattım. Sonra kalktım. Muhammed uyanıktı. Elinde benim telefonum vardı.Bana 'yenge Hediye elbiselerimizi getirdi' dedi. Bende ona 'neden beni uyandırmadın' dedim.O da yenge bırakmadı dedi. Sonra Hediye geldi. Hediye dönüşte bana kendisine ait su dinamonun şalteri kapattığını söyledi.İlk geldiğinde dinamonun şalteri açıp, ikinci gelişinde şalteri kapatmıştı.Hediye ikinci gelişinde Enes uyuyordu. Hediye'nin evime ilk gelip beni uyandırmadan dönmesi ile ikinci geldiği süre arasında ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Ancak geldiğinde ben uyanmıştım.Hediye'nin su dinamosu şalteri Salim'inin evinin kapısının hemen önündedir. Salim ile Hediye'nin dinamosu aynı şalteri kullanmaktadır.Hediye'nin ilk evime gelişi ile ikinci evime gelişi dinamonun su deposunu doldurma süresi kadardır.Çünkü Hediye bana 'senin evine ilk geldiğimde siz uyuyordunuz, dinamonun şalterini açtım depo dolana kadar, şimdi şalteri kapattım ve size geldim' dedi.Hediye'nin evi Salim'in hemen arka kısmında bulunmaktadır. Evleri birbirine yakındır. Hediye'nin 4 çocuğu vardır.Hediye'nin en büyük çocuğu orta okuluna, en küçüğü ise ikinci sınıfa gitmektedir. Hediye geldiğinde biraz oturup sohbet ettik. Hediye geldiğinde Muhammed uyuyordu' dedi.Soruşturmayı yürüten birimlerin yenge Hediye'nin Narin'in Kuran kursundan döndüğü saatlerde Narin'i görmüş olabileceğini, burada yaşananlara tanık olduğu ihtimali üzerinde duruyor.Hediye Güran'ın kocası amca Fuat Güran, arama faaliyetlerinde bulunan jandarma personelinin görünmeden yanına yaklaşarak, kolluk personelini dinlemeye çalıştığı belirlenip bu yaşananlar tutanak altına alınmıştı.Ayrıca Fuat Güran'ın Whatsapp görüşme geçmişini de sildiği tespit edilmişti.