Naci Görür'den deprem uyarısı: Bu yörede deprem bekliyoruz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Tunceli hakkında daha önce uyarılarda bulunmuş ve, 'Şu anda Tunceli'de deprem olmasını bekliyorum. Erzincan'ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucudur. Biz oraya Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretimi olacak. Çok uzak zamanda değil' demişti.Görür depremin ardından X hesabından yeni bir açıklama daha yaptı.Görür açıklamasında, 'Tunceli, Pülümür/Boğazakaraderbent yöresinde sığ ve 4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen 7 Su Fay zonuna paralel bir fay üzerinde oldu. Küçük de olsa 7 su fayı üzerindeki stres alanını az çok etkilemiş olabilir. Bu yörede deprem bekliyoruz, onun için endişelendik. Sevgiyle' ifadelerini kullandı.