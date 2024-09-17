19 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün; Emniyet Genel Müdürlüğü içinde yapılanma, eleman kazanma ve personeli örgütsel sisteme göre kodlama faaliyetlerini yürüttüğü belirlenmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda, 'mahrem imam' olarak görev yapan ve arasında halen kamu kurumlarında aktif olarak çalışan 6 kişinin de bulunduğu toplam 36 'Emniyet Mahrem Sorumlusu', HTS analizleri ve içerik çözümleme raporlarına dayanarak başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı Bylock'u kullandıkları tespit edildi.17 Eylül 2024 itibarıyla, Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonlarda toplam 41 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor.