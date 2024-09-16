Osmaniye'de yapılan aramada tanker sürücüsü tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdukları Mehmet C. idaresindeki tankerde arama gerçekleştirdi.Asfalt tankeri, narkotik dedektör köpeğiyle arandı.Polisler tarafından asfalt tankerinde yapılan aramada, 4 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.Sürücü, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.Mehmet C.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandığı öğrenildi.