Bulgaristan'ın Türkiye'ye açılan kapısında 125 kilo altın yakalandı

Bulgaristan'ın Türkiye'ye açılan sınır kapılarında yakalanan değerli eşyalar dudak uçuklatıyor.Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'na açılan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda vergi ödememek için 10 bin doların üzerindeki para ve değerli eşyalarını beyan etmeyen birçok gurbetçi, varlıklarını Bulgar gümrüğüne kaptırıyor.Bunun yanında gurbetçiler kadar kaçakçılar da bu kapıda gümrüğe takılıyor.11 Eylül'de bu kapsamda Bulgar kapısı 40 yıllık bir rekor kırdı.Türkiye'ye gelmek üzere kapıya gelen sürücüsü Bulgar bir araçtan şüphelenen görevliler, aracı didik didik aradı.Aracın çeşitli bölmelerinden çıkan altınlar, görevlileri bile şaşkına çevirdi.Aracın hava yastığı boşluğunda, çeşitli fabrika boşluklarında, gizli bölmelerinde 106 döküm külçe, 38 madeni değerli parça, 9 zincir, 3 bilezik, altın takı malzemeleri bulundu.Aracı didik didik eden görevliler, resmi makamların açıklamalarına göre toplam 124 kilo 708,21 gram altına ulaştı.Yakalanan bu yüklü miktarda altından sonra yetkililerden yapılan resmi açıklamada, "Kaçakçılığın hedefi özellikle büyük. Altının toplam ağırlığı 124 kilo 708,21 gram." denildi.Yapılan yakalamanın 40 yıllık bir rekor olduğu belirtilen açıklamada, "Sevkiyat son 40 yılın rekorudur. Şu ana kadar ele geçirilen en büyük miktar yaklaşık 40 kilodur." ifadeleri kullanıldı.Bundan 40 yıl önce yakalanan 40 kilo altından sonra gelen bu rekorla birlikte piyasa değeri yaklaşık 352 milyon TL (yaklaşık 9 milyon euro) altına Bulgar devleti el koymuş oldu.Bulgaristan'ın Türkiye'ye açılan kapılarında sık sık benzer olaylar meydana geliyor.Sınır kapılarında 10 bin dolar üzerindeki külçe altın ve nakit paranın geçişlerde beyan edilmesi gerekiyor. Beyan edilmeyen para geçiş yapanın üzerinde veya araçta bulunması durumunda paraya ve altına el konuluyor. Daha çok Türk gurbetçiler, vergi vermemek için beyanda bulunmayarak değerli eşyalarını araçta saklayarak geçiş yapmaya çalışıyor. Birçok gurbetçi bu yüzden milyonlarca liralık varlıklarını Bulgaristan devletine kaptırıyor.